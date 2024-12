Santos negocia a saída do zagueiro Alex Nascimento

O Santos ainda não definiu quem será o seu novo treinador, mas já vem negociando com jogadores que não vão ficar no clube em 2025 e não vão nem mesmo aguardar um aval da próxima comissão técnica. Caso do zagueiro Alex Nascimento, que deve deixar o Peixe e tem conversas com o Remo.

O defensor não está nos planos do Peixe para 2025 e deve ser emprestado ao clube paraense para a disputa da Série B em 2025. O defensor tem contrato com o Santos até o fim de 2026, mas passou a temporada como uma das últimas opções para o setor e, sem espaço, vai procurar um novo clube para ganhar minutos.

Neste momento, o Peixe conta com Gil e Jair Cunha como titulares e João Basso e Luan Peres como suplentes imediatos. Contudo, o Alvinegro Praiano deve ir ao mercado atrás de um novo zagueiro em breve.

Isso porque Jair deve ser negociado com o futebol europeu. O Peixe ainda não bateu o martelo sobre a venda, mas dificilmente vai segurá-lo em janeiro. Contudo, mesmo com a saída de um defensor, a diretoria acredita que o ciclo de Alex Nascimento no clube chegou ao fim e decidiu negocia-lo.

O Santos está sem treinador desde o dia 18 de novembro, quando demitiu Fábio Carille. Desde então, a diretoria vem se esforçando ao máximo para trazer um nome. Por conta disso, o Peixe ainda não definiu uma lista de possíveis reforços, mas já vai começando a enxugar o elenco visando abrir espaço na folha salarial para contratações.

