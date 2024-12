Oscar se emociona ao se despedir do Shanghai Port, da China

Depois de oito anos, o brasileiro Oscar deixou o Shanghai Port, da China. O jogador, que encerrou seu contrato, fez sua última partida, nesta terça-feira (3), e estufou a rede no empate com o Gwangju pela Liga dos Campeões da Ásia. Ele se emocionou ao relembrar dos momentos em que viveu no futebol chinês.

O meio-campista chegou ao clube em janeiro de 2017, quando deixou o Chelsea. Na ocasião, o valor da negociação ficou na casa de 52 milhões de libras (R$ 218 milhões na cotação da época).

Ao longo de sua última temporada pelo clube, Oscar, de 33 anos, marcou 16 gols e fez 29 assistências em 39 partidas, tendo seus melhores números nesses oito anos. Durante esse período, alguns clubes brasileiros sondaram o atleta. Entre eles, o Flamengo, que em 2022 chegou a negociar com o meia, porém não conseguiu avançar. Além disso, o Internacional também teve interesse em repatriá-lo. Por fim, o Shanghai Port conquistou o bicampeonato consecutivo da Super Liga Chinesa no início de novembro. Assim, quatro brasileiros estavam em campo na vitória por 5 a 0 que deu o título chinês ao clube: Matheus Jussa, Léo Cittadini, Oscar e Gustavo. Willian Popp também faz parte do elenco

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.