Corinthians registra melhor público em uma temporada na Arena

Mais do que apenas dentro de campo, o Corinthians também vem dando show fora das quatro linhas. Afinal, desde que foi inaugurada, há dez anos, a Neo Química Arena nunca recebeu tantos torcedores em uma única temporada como em 2024. A torcida do Timão quebrou o recorde de média de público do estádio no ano, mesmo em um ano cheio de turbulências no clube.

Ao longo de 2024, o Corinthians recebeu 1,49 milhões de torcedores pagantes ao longo de 35 partidas, média de 42,6 mil por confronto. O recorde, até aqui, era justamente do ano passado. Afinal, em 2023, Itaquera teve 1,4 milhão de torcedores e uma média de público de 39,1 mil pessoas por duelo.

Além disso, durante todo 2024, a equipe masculina principal do Corinthians se apresentou em casa para menos de 32 mil pessoas. O pior público do ano foi contra o Nacional-PAR, em abril, pela Copa Sul-Americana, com 32.246 pagantes. Já o melhor público aconteceu contra o o Flamengo, quando 46.426 pessoas acompanharam o empate em 0 a 0 pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O apoio da ”Fiel” ajudou também os cofres do Corinthians. Afinal, o Timão registrou uma renda bruta de R$ 87,9 milhões. Este valor, descontados os custos para realização dos jogos, acabou utilizado para pagar os juros do financiamento com a Caixa Econômica Federal.

Por fim, em desempenho, o Timão somou 19 vitórias, 11 empates e cinco derrotas, o que representa 64,7% dos pontos disputados. A Neo Química Arena, aliás, também acabou se tornando fundamental na arrancada da equipe, que saiu da zona de rebaixamento para uma vaga na Libertadores.

