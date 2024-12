Técnico do PSG prevê duelo contra o Botafogo no Super Mundial

Técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique acionou sua bola de cristal para saber quem vai enfrentar no Super Mundial de Clubes, a partir de junho de 2025, no Estados Unidos. Segundo ele, o PSG vai se encontrar com o Botafogo, na fase de grupos, na terra do Tio Sam.

“Me diga qual é o melhor clube brasileiro na competição”, solicitou.

Neste momento, a repórter da TNT responde que é o Botafogo. O treinador espanhol, então, decreta.

“Botafogo é quem vamos pegar, não se preocupe. PSG x Botafogo é certo. Posso garantir! Ou quase garantir”, pontuou Lucho.

Nesta quinta-feira (5), a Fifa sorteará os grupos da competição internacional.

O Botafogo está no pote 3 ao lado de Al-Ahly (EGI), Al-Hilal (SAU), Boca Juniors (ARG), León (MEX), Monterrey (MEX), Ulsan (COR) e Wydad Casablanca (MAR). Ou seja, não pode enfrentar estas equipes.

Pelo chaveamento, o Glorioso tem a possibilidade de enfrentar dois europeus. Clique aqui e saiba mais detalhes!

“Acho que vai ser uma competição muito atrativa, sem nenhuma dúvida, para todos os clubes envolvidos. Essa possibilidade de um mundial de clube vai ser apaixonante”, completou Luis Enrique.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.