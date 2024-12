Em duelo decisivo, Fluminense defende tabu contra o Cuiabá no Maracanã

O Fluminense terá pela frente mais um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Desta vez, o Tricolor mede forças com o Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã, nesta quinta-feira (5), e pode garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

Para isso, terá que defender um tabu, visto que tem 100% de aproveitamento no histórico do confronto, quando levado em conta apenas os jogos como mandante.

Dessa forma, o Fluminense já enfrentou o Dourado em três oportunidades no Rio de Janeiro e venceu todas elas. A única derrota para a equipe do Mato Grosso foi na Arena Pantanal, na última temporada, por 3 a 0.

Com a igualdade no placar contra o Athletico, os comandados do técnico Mano Menezes seguem fora da zona de rebaixamento. Além disso, aumentaram a vantagem para Criciúma e Bragantino, que agora é de dois pontos.

Nesse sentido, caso vença o Dourado, o time terá que torcer para o Massa Bruta tropeçar contra o Furacão, em Curitiba, para garantir a permanência.

Retrospecto do Fluminense como mandante contra o Cuiabá

1 – Fluminense 2 X 0 Cuiabá – Maracanã – Brasileirão 2023

2 – Fluminense 1 X 0 Cuiabá – Maracanã – Brasileirão 2022

3 – Fluminense 1 X 0 Cuiabá – São Januário – Brasileirão 2021

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.