Santos negocia saída em definitivo de Lucas Lima

O meia Lucas Lima, que foi um dos destaques do Sport na Série B de 2024, deve permanecer em Pernambuco. O jogador que pertence ao Santos, mas jogou pelo Leão nesta temporada, deve permanecer na Ilha do Retiro no ano que vem. O atleta não faz parte dos planos do Peixe, que mira lucrar com a venda do meio-campista.

O jogador de 34 anos despertou o interesse da diretoria rubro-negra, que busca mantê-lo no elenco após a campanha de acesso à Série A. Contudo, para mantê-lo na equipe, o Sport precisa pagar R$ 5 milhões da multa ao Santos para concluir a transferência em definitivo antes de abril.

O Sport também tem a opção de ter o jogador de graça, já que Lucas Lima já pode assinar um pré-contrato e deixar o Peixe sem custos. Contudo, o Leão teria que esperar até o início de abril de 2025 para ter o jogador. Assim, o meia não participaria da pré-temporada com o restante do elenco e também perderia o Estadual.

No Sport, Lucas Lima foi comandado pelo técnico Pepa e desempenhou papel essencial na campanha da Série B, que culminou no terceiro lugar do time, com 66 pontos. No Leão, ele marcou três gols e distribui dez assistências. Aliás, ele marcou dois tentos no duelo contra o Santos, na última rodada da competição.

Lucas Lima acumula duas passagens pelo Peixe. Em 2023, ele foi o maior assistente da equipe, com 11 passes para gol. Contudo, sua passagem de destaque aconteceu entre 2014 e 2017, período em que viveu o auge de sua carreira e chegou a atuar pela Seleção Brasileira.

