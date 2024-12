Sorteio do Mundial de Clubes, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

Nesta quinta-feira (5/12), às 15h (de Brasília), será realizado o sorteio dos grupos do Super Mundial da FIFA, que ocorrerá nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. A competição, organizada pela FIFA, é a maior já realizada envolvendo clubes, e não seleções. Contará com quatro times brasileiros, exatamente os últimos campeões da Libertadores: Flamengo (2021), Palmeiras (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024), com os três primeiros como um dos oito cabeças de chave. Para você não perder nada deste sorteio, a Voz do Esporte fará uma cobertura especial, que começa às 14h15 (de Brasília). E com uma seleção de comentaristas: Cesar Tavares, Christian Rafael, João Miguel Lotufo e Rodrigo Seraphim.

