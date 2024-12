Flamengo e CEG devem discutir sobre remoção de distribuidora de gás; entenda

A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro (Agenersa) informou que o Flamengo deve fazer ajustes para iniciar as obras de seu estádio. Para isso, o clube deve debater com a Companhia Distribuidora de Gás (CEG) os impactos para a construção na área da Rua São Cristóvão, na Zona Portuária do Rio.

Dessa forma, segundo o parecer, as instalações da CEG presentes no espaço causam um impasse para o avanço das obras. Isso porque será necessária a transferência de galpões, depósitos, laboratórios, gasodutos e estação de regulagem e medição da companhia do local.

Ela também ressaltou que a discussão deve levar em conta os consumidores do local. Além de focar na melhoraria da segurança do entorno, visto que aumentará a circulação na região.

“Necessário recomendar que o Clube de Regatas do Flamengo seja oficiado para que tome ciência da relevância da infraestrutura existente no local e para que seja informado que a construção de qualquer equipamento esportivo no imóvel está condicionada à definição de uma solução relacionada à transferência da referida infraestrutura, a qual deverá ser diretamente negociada com a CEG e mediada pela Agenersa e pelo Estado do Rio de Janeiro”, destacou Marcus Vinícius Barbosa, procurador-geral da agência.

“Administração Pública Municipal atribui ao vencedor do certame e futuro proprietário do imóvel a responsabilidade pelos custos. Todos relacionados à eventual desmobilização e transferência das instalações e equipamentos. Portanto, compreende-se que caberá a CEG negociar com o Clube de Regatas do Flamengo a resolução da controvérsia”, diz o documento.

Limpeza do terreno