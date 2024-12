Textor: ‘Super Mundial é uma grande oportunidade para o Botafogo’

Dono da SAF do Botafogo, John Textor marcou presença no sorteio do Super Mundial de Clubes, em Miami. Morador da Flórida disse se sentir em casa e que como o futebol ganha força nos Estados UNidos, espera uma grande competição. Ainda com mais a presença do Glorioso.

“Estou muito animado como floridiano, como brasileiro adotado e como carioca adotado”, disse para completar:

“Emocionante ir até a Argentina para ganhar a Libertadores e ter o direito de vir para Miami, que é onde moro, claro. então é ótimo ter a Fifa aqui nos Estados Unidos temos a copa do mundo chegando. Então a oportunidade do Botaogo poder disputar o Mundial de Clubes imediatamente antes do mundial inteiro, meio que colocando os olhos nos Estados Unidos. Realmente começando a ganhar vida no futebol e de uma maneira algo que eu não via nos anos anteriores ”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.