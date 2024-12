Confira os grupos do Super Mundial de Clubes 2025

Os grupos do Super Mundial de Clubes 2025 estão, enfim, definidos. Nesta quinta-feira (9), a Fifa realizou o sorteio dos potes, em evento na cidade de Miami, na Flórida. A competição, aliás, será realizada a cada quatro anos. A sua primeira edição ocorrerá entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025, com 32 clubes, nos Estados Unidos.

Cabeças de chave, Flamengo, Fluminense e Palmeiras se deram bem em relação ao Botafogo sobre quantidade de europeus no grupo. O Verdão ficou no Grupo A, com times bem acessíveis, com Porto, Ah-Ahly e Inter Miami. O Rubro-Negro também ficará em um grupo com chances de classificação e terá pela frente Chelsea, León e Espérance. Por fim, o Tricolor enfrentará o irregular Borussia Dortmund, o desconhecido Ulsan, da Coréia do Sul e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Em teoria, a equipe das Laranjeiras sai em vantagem no sorteio.

O Alvinegro, entretanto, enfrentará PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. A estreia será diante do clube francês. Mesmo tendo dois clubes da Europa, o Glorioso tem possibilidade de passar para a próxima fase.

Os poderosos europeus, portanto, Manchester City e Real Madrid ficaram em grupos bem acessíveis. O clube merengue, aliás, vai enfrentar o Al-Hilal de Jorge Jesus e até então Neymar. Aliás, Bayern de Munique ainda caiu no grupo com Boca Juniors.

Confira os grupos

GRUPO A

Palmeiras

Porto (POR)

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

GRUPO B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

GRUPO C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZ)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

GRUPO D

Flamengo

Espérance (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

GRUPO E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)

GRUPO F

Fluminense

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan HD (COR)

Mamelodi Sundowns (ZA)

GRUPO G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (AE)

Juventus (ITA)

GRUPO H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SA)

Pachuca (MEX)

Red Bull Salzburg (AUS)

Fórmula

Os 32 clubes classificados, aliás, se dividem em oito grupos de quatro times, com cada equipe enfrentando os três adversários de chave em turno único (tal qual ocorria na Copa do Mundo). Então, 16 clubes avançam (os dois melhores de cada), com os times se enfrentando a partir das oitavas de final em mata-mata de jogo único com prorrogação e pênaltis em caso de empate nos 90 minutos. Por fim, não haverá disputa de terceiro lugar.

Sedes do Mundial

O novo Mundial de Clubes, afinal, será nos Estados Unidos e terá 11 cidades-sedes, com 12 estádios diferentes. Assim, veja as arenas programadas para receber os jogos:

– Mercedes-Benz Stadium (Atlanta);

– Bank of America Stadium (Charlotte);

– TQL Stadium (Cincinnati);

– Rose Bowl (Los Angeles);

– Hard Rock Stadium (Miami);

– GEODIS Park (Nashville);

– MetLife Stadium (Nova Jesey);

– Lumen Field (Seattle);

– Camping World Stadium (Orlando);

– Inter&Co Stadium (Orlando);

– Lincoln Financial Field (Filadélfia)

– Audi Field (Washington, D.C.).





