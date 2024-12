Inter de Milão x Parma: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (6), a Inter de Milão recebe o Parma às 14h30 (de Brasília), na partida de abertura da 15ª rodada do Calcio. A bola rola no estádio Giuseppe Meazza e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+ (streaming).

Como chega a Inter de Milão

A Inter volta a campo após o jogo contra a Fiorentina, que acabou sendo suspenso por um ataque cardíaco sofrido pelo jogador Eduardo Bove, jovem de 22 anos, que segue em recuperação no Hospital Careggi, na Itália.

Atual campeã italiana, a Inter está na terceira posição, com 28 pontos em 13 partidas. A diferença para o líder Napoli é de quatro pontos, mas o clube de Milão tem uma partida a menos.

Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Simone Inzaghi poderá contar com os retornos de Acerbi e Carlos Augusto, recuperados de lesão. No entanto, Pavard e o goleiro reserva Raffaele Di Gennaro, lesionados, seguem como desfalques.

Como chega o Parma

Por outro lado, o Parma vive um momento distinto na temporada e briga para permanecer na elite do futebol italiano. Assim, a equipe está na 11ª posição, com 15 pontos, quatro acima do Como, que abre a zona de rebaixamento.

Além disso, o Parma terá alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Isto porque Gabriel Charpentier, Mateusz Kowalski, Alessandro Circati, Adrian Bernabe e Yordan Osorio, lesionados, estão fora de combate.

Inter de Milão x Parma

15ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 06/12/2024, às 14h30 (de Brasília).

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Parma: Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny. Técnico: Marco Baroni.

Árbitro: Rosario Abisso (ITA).

Onde assistir: ESPN e Star+ (streaming).