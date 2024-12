Atalanta x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (6), Atalanta e Milan se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 15ª rodada do Calcio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+ (streaming).

Como chega a Atalanta

Atual campeã da Liga Europa, o time de Bérgamo faz mais uma boa temporada sob o comando do técnico Gasperini e está na briga pelo título do Campeonato Italiano. No momento, a Atalanta é a vice-líder do Calcio, com 31 pontos, um a menos que o Napoli.

Contudo, a Atalanta terá que enfrentar problemas nesta sexta-feira (5), começando pelo desfalque do técnico Gasperini, suspenso. Ao mesmo tempo, Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta, são outras baixas confirmadas para o jogo desta sexta-feira.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan não fez um bom início de temporada, mas passa por um momento de recuperação na temporada. O time é o primeiro fora da zona de classificação para as próximas competições europeias, na 7ª posição, com 22 pontos, quatro a menos que a Juventus, 6ª colocada.

A boa notícia para o técnico Paulo Fonseca fica por conta do retorno de jogadores importantes. Isto porque o goleiro Mike Maignan e o lateral-esquerdo Theo Hernandez, recuperados de lesão, volta a estar à disposição do treinador português.

Por fim, Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi e Luka Jovic estão lesionados e desfalcam o Milan nesta sexta-feira.

Atalanta x Milan

15ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 06/12/2024, às 16h45 (de Brasília).

Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA).

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Técnico: Gian Pero Gasperini.

Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão; Morata. Técnico: Paulo Fonseca.

Árbitro: Federico La Penna (ITA).

