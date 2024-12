Saiba a sequência dos brasileiros no Super Mundial de Clubes

O sorteio dos grupos do Super Mundial de Clubes da Fifa também definiu a ordem dos jogos dentro de cada chave. Diante disso, o J10 apresenta o caminho de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo durante a fase de grupos do torneio.

O Palmeiras vai estrear no torneio contra o Porto. O segundo jogo do Alviverde será contra o Al Ahly, e o time comandado por Abel Ferreira encerra sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami, de Lionel Messi.

O Flamengo, por sua vez, encara o Espérance, da Tunísia, em seu primeiro compromisso. Na sequência, o Rubro-negro encara o Chelsea, e depois duela contra o León, do México.

Já o Fluminense também tem uma pedreira em sua primeira partida: o Borussia Dortmund. Depois, os adversários são Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, respectivamente.

Por fim, o Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, dos EUA. Depois, tem dois páreos duros: contra PSG e Atlético de Madri, respectivamente. O Alvinegro é o brasileiro com o grupo mais complicado.

Como vai funcionar?

Os 32 clubes classificados, aliás, se dividem em oito grupos de quatro times, com cada equipe enfrentando os três adversários de chave em turno único (tal qual ocorria na Copa do Mundo). Então, 16 clubes avançam (os dois melhores de cada), com os times se enfrentando a partir das oitavas de final em mata-mata de jogo único com prorrogação e pênaltis em caso de empate nos 90 minutos. Por fim, não haverá disputa de terceiro lugar.

