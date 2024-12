Dirigentes de River Plate e Inter de Milão ‘previram’ duelo no Mundial 2025

Com o sorteio da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 nesta quinta-feira (5), ficou definido que River Plate e Inter de Milão vão disputar vaga nas oitavas de final pelo Grupo E. Além dos citados, fecham a chave Urawa Red Diamons (JAP) e Monterrey (MEX).

Em entrevista após a realização do evento em Miami, nos Estados Unidos, os representantes do Millonario e do clube italiano brincaram sobre a situação. Isso porque Jorge Brito, presidente do River, disse que brincou com Javier Zanetti (ex-jogador e hoje vice-presidente interista) com a chance dos clubes se encontrarem de imediato.

“Brincamos antes que isso poderia acontecer e aconteceu. É muito bom poder enfrentar um rival com tanta história como a Inter e também é um grande que está por vi Eu sabia que qualquer sorteio seria difícil. São os 32 melhores times do mundo. Todos eles são difíceis. É uma grande honra competir contra eles (Inter de Milão)”, afirmou para a emissora argentina ‘TyC Sports’.

Para Zanetti, figura de inquestionável idolatria no clube de Milão, o sentimento de duelar com o River Plate, no Mundial de 2025, é de honra. Em especial, pelo fato dele ter a perfeita noção de grandeza histórica do clube no cenário do futebol:

“É um prazer jogar contra o River porque conheço a instituição, conheço a história do River. Então, River e Inter se enfrentando é bom para o futebol mundial.”

Não é definitivo

Mesmo com o duelo ainda na fase de grupos, é possível que ambas sigam vivas para o mata-mata. Isso porque, da mesma forma que o antigo formato da Copa do Mundo, dois clubes avançam em cada grupo para as oitavas de final. Daí em diante, confrontos únicos até a grande final do chamado Super Mundial, no dia 13 de julho, em Nova York.

