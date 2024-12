Com direito a hat-trick, Lazio elimina o Napoli da Copa Itália

A Lazio aproveitou o fator casa e, assim, despachou o Napoli da Copa Itália. Jogando no Olímpico de Roma, nesta quinta-feira (5), a equipe contou com hat-trick de Noslin para vencer por 3 a 1 e avançar às quartas de final do torneio. Simeone marcou o gol dos napolitanos, que utilizaram time reserva. Dessa forma, os Biancocelesti aguardam o vencedor de Inter x Udinese para saber quem enfrenta na próxima fase.

O jogo

A partida começou com a Lazio em cima, aproveitando que o Napoli não levou força máxima a campo. Aos 20′, Pedro recebeu em profundidade na área e driblou o goleiro Caprile, que o derrubou: pênalti marcado. Zaccagni foi para a bola e parou no próprio arqueiro napolitano. A redenção da Lazio veio aos 31′, após escanteio cobrado da esquerda. Gigot cabeceou para o meio da área e Noslin, completamente livre, testou para anotar o primeiro gol do jogo e dar início a seu show particular.

A vantagem, no entanto, durou pouco. Afinal, a Lazio não aproveitou a superioridade em campo e levou após um vacilo de Tchaouna. David Neres roubou, disparou, finalizou e viu Mandas fazer a defesa. No rebote, Simeone estava lá para conferir e empatar.

O festival de gols seguiu com Noslin, que fez o segundo na sua conta pessoal. Em linda jogada trabalhada pela esquerda, Pedro deu toque sutil de letra, deixando à feição para o camisa 14 limpar o zagueiro e fazer 2 a 1, aos 41′.

Na etapa final, aos 5′, Zaccagni cruzou de maneira perfeita para o segundo pau, com Noslin aparecendo livre para cabecear e confirmar seu hat-trick na capital italiana. A equipe da casa segue, então, viva pelo sonho do título da Copa Itália, que não ocorre desde 2018/19.

Próximos passos

As equipes voltam a se enfrentar neste domingo (8), mas pela Serie A Tim. Desta vez, porém, o jogo será em Nápoles, valendo pela 15ª rodada. O Napoli é o líder, com 32 pontos, enquanto a Lazio surge em quinto, com 28.

Já pela Copa Itália, a equipe da capital avança às quartas e aguarda de camarote, então, o vencedor do duelo entre Inter e Udinese, que se enfrentam somente no dia 19.

Oitavas da Copa Itália

Horários de Brasília

Terça-feira (3/12)

Bologna 4 x 0 Monza

Milan 6 x 1 Sassuolo

Quarta-feira (4/12)

Fiorentina 2 (3) x (4) 2 Empoli

Quinta-feira (5/12)

Lazio 3 x 1 Napoli

Terça-feira (17/12)

Juventus x Cagliari – 17h

Quarta-feira (18/12)

Atalanta x Cesena – 17h

Roma x Sampdoria – 17h

Quinta-feira (19/12)

Inter x Udinese – 17h

