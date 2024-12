Premier League: Bournemouth vence Tottenham e ultrapassa adversário

O Bournemouth quer disputar uma competição europeia na próxima temporada. Nesta quinta-feira (5), o aproveitou a vantagem de jogar em casa e venceu o Tottenham por 1 a 0, na partida de encerramento da 14ª rodada da Premier League 2024/25. Dean Huijsen, ainda no primeiro tempo, anotou o gol da vitória no Vitality Stadium neste confronto direto no meio da tabela.

Dessa maneira, o Bournemouth segue firme na briga por uma vaga na parte de cima da tabela e sonha em disputar uma competição europeia em 2025/26. Isto porque a vitória nesta quinta-feira levou o time ao 9º lugar, com 21 pontos, apenas dois a menos que o Brighton, em 5º.

Além disso, a vitória deixou o time com um ponto a mais que o próprio Tottenham, que por sua vez caiu para 10º após começar a rodada em 8º lugar.

Ao mesmo tempo, o Bournemouth encerrou uma sequência de duas derrotas na Premier League e recolocou o time na briga pela primeira página da tabela. Por outro lado, no Tottenham ocorreu o inverso. A sequência de dois jogos sem perder no Campeonato Inglês chegou ao fim e o Spurs caiu para a segunda metade da classificação.

Jogos da 14ª rodada da Premier League 2024/25

Terça-feira (3/12)

Ipswich Town 0x1 Crystal Palace

Leicester 3×1 West Ham

Quarta-feira (4/12)

Southampton 1×4 Chelsea

City 3×0 Nottingham Forest

Newcastle 3×3 Liverpool

Everton 4×0 Wolverhampton

Arsenal 2×0 Manchester United

Aston Villa 3×1 Brentford

Quinta-feira (5/12)

Fulham 3×1 Brighton

Bournemouth 1×0 Tottenham

