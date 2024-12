Com filho de Robinho e sem Miguelito, Santos divulga inscritos na Copinha

O Santos divulgou nesta quinta-feira (05) a lista dos 30 jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O Peixe está no grupo 7 do torneio, em Araraquara, junto com Ferroviária, Jaciobá-AL e Tirol-CE.

Entre as ausências se destacam o boliviano Miguelito e o atacante Luca Meirelles, que estiveram no elenco do Santos na reta final da Série B e seguem com o time principal. Os laterais JP Chermont e Souza, e o volante Hyan, estão entre os jogadores que possuem idade para disputar a Copinha, mas não foram inscritos.

Já na parte de destaques da lista, estão os meias Bernardo e Gabriel Bontempo, que chegaram a treinar com o time principal, mas não atuaram. Quem também chama a atenção é o atacante Juninho, filho do ex-atacante Robinho, de 17 anos. Mais novo que ele é Nadson, com 15, que foi artilheiro do Paulista Sub-15 e está inscrito na Copinha.

Na última edição do torneio, 13 atletas que estão na lista defenderam o Peixe. Na ocasião, o Cruzeiro eliminou o clube nas oitavas de final. O treinador será Leandro Zago, que chegou no Alvinegro em outubro, trabalhou com a equipe de Aspirantes e comandou o Santos na última rodada da Série B, contra o Sport.

Confira os jogadores inscritos pelo Santos:

Goleiros: João Fernandes, João Pedro e Rodrigo Falcão.

Defensores: Diego Borges, Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias, Lenin, Matheus Matias, Rafael Gonzaga, Samuel e Vinícius Lira.

Meio campistas: André Klaus, Bernardo, Caio Araujo, Everton, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Kenay e Pepê Fermino.

Atacantes: Enzo Monteiro, Fernando Nava, João Alves, Juninho, Kauan Pereira, Mateus Xavier, Nadson, Perlaza, Rafael Freitas e Rodrigo Cezar.

