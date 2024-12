Diretor do São Paulo admite interesse em Oscar: ‘Crescimento ao nosso elenco’

O São Paulo está na ativa no mercado e já tem os seus primeiros alvos para 2025. Um deles é o meia Oscar, que deixou o futebol chinês neste final de ano e agora está livre no mercado. O jogador fez a categoria de base no Tricolor, mas atuou apenas em uma partida no profissional.

O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, afirmou que Oscar interessa ao Tricolor, mas pontuou que ainda não há uma negociação em andamento. Belmonte também destacou que o meia se encaixa em uma reivindicação de Luís Zubeldía.

“O Oscar é um jogador muito importante. A gente acha que ele poderia dar um crescimento ao nosso elenco. É uma das reivindicações do Zubeldía. Não temos nenhuma negociação em andamento com o Oscar, mas ele nos interessa”, declarou em entrevista ao portal Uol.

Entretanto, a chegada de Oscar ao Morumbi esbarra nas questões financeiras do clube. A projeção é que o São Paulo termine 2024 em déficit. Inclusive, o presidente Julio Casares já admitiu que o Tricolor precisa reduzir sua folha salarial.

“Do ponto de vista financeiro, a vinda do Oscar passa necessariamente por mexidas no nosso elenco – pela questão salarial”, ressaltou.

