Auxerre x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Francês, o PSG visita, nesta sexta-feira, 6/12, o Auxerre, no Estádio Abbé-Deschamps. A partida vale pela 14ª rodada do Campeonato Francês, às 17h (de Brasília) e promete não ser das mais fáceis para o gigante francês. Afinal, embora o Auxerre seja perigoso como visitante, em seus domínios, vem de quatro vitórias seguidas.

O Auxerre é o oitavo colocado, com 19 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação às ligas europeias. Já o atual tricampeão PSG soma 33 pontos, sete à frente do Olympique, o segundo colocado. Além disso, é o único invicto, tem o melhor ataque, a melhor defesa e caminha com firmeza para mais um título, o que seria o seu 11º em 13 edições da Ligue 1.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como está o Auxerre

Dois titulares estão fora de combate: Ousmane Camara e Lasson Coulibaly. Contudo, o atacante Traoré está apto para a partida e será a principal peça ofensiva do treinador Carles Novel.

Como está o PSG

O treinador Luis Enrique pode poupar alguns titulares, já que o PSG está mal na Champions League (em 25º lugar, fora até mesmo da zona de repescagem) e, nesta terça-feira, jogará fora de casa diante do Red Bull Salzburg, com apenas a vitória interessando. Assim, Donnarumma, Marquinhos e outros figurões devem começar no banco. Dos titulares questionáveis, apenas Dembélé deve iniciar o jogo, já que está suspenso e não enfrentará o Olympiakos.

“O Auxerre atravessa um período muito bom, ganhando muitos jogos em casa. É uma equipe que domina muito bem as mudanças de direção e consegue criar grandes problemas aos seus adversários, graças, nomeadamente, aos seus três atacantes e à utilização das alas. Será um jogo difícil, disso não temos dúvidas”, disse Luis Enrique em coletiva.

AUXERRE X PSG

14ª Rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 6/12/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Abbé-Deschamps, Auxerre (FRA)

AUXERRE: Leon; Hoever, Jubal, Osho, Akpa e Mensah; Owusu e Raveloson; Perrin, Sinayoko e Traore. Técnico: Carles Novel

PSG: Safonov; Hakimi, Lucas Beraldo, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Asensio; Dembele, Goncalo Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Jeremy Pignard

Auxiliares: Laurent Coniglio e Steven Torregrossa

Jogos da 14ª rodada do Francês

Sexta-feira (6/12)

Lille x Brest – 15h

Auxerre x PSG – 17h

Sábado (7/12)

Monaco x Toulouse – 13h

Nice x Le Havre – 15h

Angers x Lyon – 17h

Domingo (8/12)

Lens x Montpellier – 11h

Nantes x Rennes – 13h

Strasbourg x Reims – 13h

St Étienne x Olympique – 16h45

