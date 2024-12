Presidente da Conmebol diz que final da Libertadores-2025 pode ser no Brasil e revela interesse

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, revelou durante o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025 que Brasília apresentou uma proposta para sediar a final da Libertadores de 2025. Porém, ele ressaltou que a candidatura ainda não inclui documentos oficiais e segue em caráter informal, aguardando formalização para avançar no processo.

Entretanto, a definição da sede do jogo mais importante do futebol sul-americano ainda não tem data para ser anunciada. Atualmente, Montevidéu aparece como outra forte candidata. A capital uruguaia já foi palco da final de 2021, quando Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Estádio Centenário, em um duelo histórico para a competição.

“É uma possibilidade, até agora duas cidades fizeram propostas para ser sede da próxima final: uma em Montevidéu e outra em Brasília. Mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra”, declarou Domínguez em entrevista ao ‘Sportv’.

O mandatário da entidade sul-americana afirmou, ainda, que o modelo de final única é um ”caminho sem volta” na Libertadores.

”Sim, não tem volta atrás. A Conmebol é um só jogo, busca fazer justiça esportiva. Jogo único tem que dar tudo, tem 90 minutos, 120 minutos, até pode ter pênaltis, mas não tem outra oportunidade. E isso é justiça esportiva, é bom para os dois times”, ressaltou.

”Muitas vezes, como foi o caso do ano passado, não tem como garantir que o estádio vai ser neutro. Mas ter um só jogo é justiça esportiva”, mencionando a decisão entre Botafogo e Atlético no Monumental de Núñez, na Argentina, e Cruzeiro x Racing no Paraguai, pela Sul-Americana.

Confiança na participação de sul-americanos no Super Mundial

Alejandro Domínguez concluiu, mostrando-se por fim confiante na participação dos clubes sul-americanos no Super Mundial. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras são os representantes brasileiros no campeonato da Fifa.

”A Conmebol está vivendo um grande momento agora, estamos em modo Campeonato do Mundo. Acredito que está na hora de um time sul-americano ganhar, sobretudo na primeira vez nesse torneio. Tem tudo, times brasileiros, da Argentina, tem que acreditar que é possível”, finalizou.

O domínio brasileiro nas finais únicas

Desde que a final em jogo único foi adotada em 2019, os clubes brasileiros têm dominado a competição, vencendo todas as edições realizadas nesse formato. A última vez que o Brasil recebeu o evento foi em 2023, quando o Fluminense derrotou o Boca Juniors por 2 a 1 no Maracanã e conquistou o título.

Possível retorno ao Brasil

Se Brasília receber a final, o Brasil sediará o evento pela terceira vez. Antes do triunfo do Fluminense, o Maracanã também foi palco da decisão de 2020, em que o Palmeiras venceu o Santos em um confronto inteiramente brasileiro. A expectativa agora gira em torno da escolha final da Conmebol, que promete definir o local nos próximos meses.

Finais únicas de Libertadores:

2019: Flamengo 2 x 1 River Plate – Estádio Monumental de Lima, Lima, Peru

2020: Palmeiras 1 x 0 Santos – Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil

2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo – Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai

2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR – Estádio Monumental de Guayaquil, Guayaquil, Equador

2023: Boca Juniors 1 x 2 Fluminense – Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil

2024: Atlético-MG x Botafogo – Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires, Argentina

