León, adversário do Flamengo, pode ficar de fora o Super Mundial 2025

Sorteado como adversário do Flamengo no grupo D do Super Mundial, o León, do México, ainda não tem participação confirmada no torneio. Afinal, o clube tem o mesmo dono do Pachuca, outro time do país que está entre os 32 participantes. No entanto, o regulamento proíbe que haja mais de uma equipe do mesmo grupo empresarial na competição.

Dessa forma, a participação dos dois times depende do aval da Fifa. O donos dos dois clubes, o empresário Jesús Martínez Patiño, esteve presente no sorteio desta quinta-feira (5), em Miami. Ele segue confiante que a entidade dará o aval para a presença dos dois times no Mundial de 2025.

“Estivemos falando com o secretário-geral e o presidente da Fifa. Teremos mais uma reunião depois do sorteio. Estão nos escutando, que é o mais importante. E estamos muito otimistas de resolver essa situação. Temos que esperar depois do sorteio para ter uma solução, para fim de dezembro ou começo de janeiro”, disse Martínez à imprensa mexicana.

Fifa irá analisar caso

O departamento jurídico da Fifa analisa se um dos dois clubes precisará abrir mão do torneio ou se uma exceção será aberta. A Uefa, recentemente, permitiu que Manchester City e Girona, que pertencem ao City Football Group, pudessem participar da Champions League juntos.

A entidade quer resolver essa questão o mais rápido possível, mesmo com uma distância de seis meses para o início da competição. Sendo assim, buscará preservar a integridade do campeonato, para que todos os clubes possam analisar seus adversários com antecedência.

Caso o ranking do continente seja levado em conta, o América do México seria um candidato a ficar com o possível lugar aberto. Até porque o time comandado pelo brasileiro André Jardine é o terceiro do ranking da Concacaf, atrás de Monterrey e León, que estão no torneio.