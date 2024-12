Real Madrid trabalha para ter Vini Jr antes da decisão da Copa Intercontinental

Fora de combate desde o dia 25 de novembro, Vini Jr pode voltar aos gramados antes do esperado, já na próxima semana. O atacante, que se recupera de uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda, tinha o retorno previsto para a decisão da Copa Intercontinental, no dia 18 de dezembro, mas pode aparecer no campo antes disso.

Vale lembrar que o brasileiro atuou contra o Leganés, chegou a ter um incômodo, porém permaneceu durante os 90 minutos. Apesar disso, ele teve a lesão na região constatada e aumentou a lista de contundidos da equipe merengue na temporada.

O atacante, inclusive, já teve uma lesão semelhante na temporada passada, também no bíceps femoral da perna esquerda. De acordo com o The Athletic, o retorno do craque pode acontecer alguns dias antes da decisão.





Com isso, o Real pode ter Vini Jr em campo na terça-feira, em partida da Champions League contra a Atalanta, e diante do Rayo Vallecano, no dia 14, pela La Liga.

Na ausência do segundo melhor do mundo, pela Bola de Ouro, o Real Madrid perdeu por 2 a 0 para o Liverpool e por 2 a 1 para o Athletic Bilbao. Além disso, bateu o Getafe, por 2 a 0, e entrará em campo contra o Girona, neste sábado (7), às 17h (de Brasília), no Montilivi.

Copa Intercontinental no horizonte

Mesmo com a criação do Super Mundial, a Copa Intercontinental da Fifa continuará envolvendo os campeões continentais de cada ano. Contudo, não terá mais representante do país-sede. Assim, o vencedor da Champions League já estará garantido na final, que será em local neutro, enquanto o restante disputa um playoff. Por fim, na segunda fase, Botafogo e Pachuca, do México, se enfrentam às 14h (de Brasília), na quarta-feira (11). O duelo irá definir o adversário do Al-Ahly, do Egito, na fase seguinte.