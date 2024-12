Vasco tem motivação importante para última rodada; saiba

Apesar de já classificado à Sul-Americana-2025 via Brasileirão, o Vasco ainda tem outra motivação para a rodada derradeira do certame nacional. Afinal, ainda pode terminar em nono lugar, o que daria um ‘respiro’ extra no planejamento vascaíno.

Isso porque o primeiro clube fora dos classificados da Libertadores ganha o direito de entrar na terceira fase da Copa do Brasil-2025. Assim, o Vasco não precisaria se preocupar com planejamento e logística para as duas fases iniciais, que acontecem entre fevereiro e março do ano que vem.

LEIA MAIS: Grego interessado no Vasco tem aproveitamento superior ao de Textor

Além disso, é claro, evita riscos desnecessários. Não custa lembrar que o Cruz-Maltino quase ficou pelo caminho na segunda fase deste ano, quando foi sorteado com o Água Santa-SP, vice-campeão paulista de 2023. Não fosse o gol de Lucas Piton já nos acréscimos do duelo em São Januário, a equipe carioca ficaria fora pelo segundo ano consecutivo na segunda fase. O lateral garantiu o 3 a 3, e Léo Jardim salvou na disputa de pênaltis.

Outro fator positivo de se terminar em nono na atual edição do Brasileirão é a premiação do próprio torneio. Afinal, quem termina em décimo (atual posição do Vasco) ganha R$ 26,4 milhões. Já o nono colocado, além de garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil (sem perder a premiação das fases iniciais), capta R$ 28,8 milhões. Ou seja, quase 10% a mais (R$ 2,4 milhões).

As contas

Para isso ocorrer, a conta é simples: o Vasco (47 pontos) precisa vencer o Cuiabá, fora de casa, e torcer para que o Cruzeiro (nono, com 49) tropece em Caxias do Sul contra o Juventude. Caso os dois times cheguem a 50, a preferência é do Gigante da Colina por alcançar 14 vitórias contra apenas 13 da Raposa.

Ambos os jogos ocorrem domingo (8), às 16h (de Brasília), assim como os outros oito jogos da rodada. Já para se classificar à Libertadores, é necessário um milagre: vencer o Cuiabá e torcer para o Bahia perder em casa para o Atlético-GO. De quebra, ainda teria de tirar 12 gols de saldo, já que o Bahia tem -2, e o Vasco, – 14.

