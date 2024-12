Djalminha deixa a ESPN e acerta com novo canal

Após nove anos, o ex-jogador Djalminha pediu demissão da ESPN e acertou sua ida para a Cazé TV, canal do streamer Casimiro Miguel em parceria com a Livemode. A informação é de Gabriel Vaquer, do ‘F5’.

A chegada de Djalminha visa reforçar a equipe de comentaristas do canal para as transmissões dos jogos do Campeonato Paulista e do Brasileirão. O ex-jogador também vai participar de programas da Cazé TV.

Na ESPN, Djalminha participava do programa ‘Resenha’, que conta com a presença de ex-jogadores. Ele também fazia parte do ESPN FC 2ª Edição, apresentado por Daniela Boaventura. Além disso, o ex-jogador atuou como comentarista nas transmissões da Libertadores.

Antes de chegar ao canal da Disney, Djalminha teve uma passagem pela Band entre 2014 e 2015. Na emissora, ele apresentava junto com Pedrinho, atualmente presidente do Vasco, e Larissa Erthal a edição do Jogo Aberto, da Band, transmitida para o Rio de Janeiro, Distrito Federal e Amazonas.

Carreira como jogador de Djalminha, novo comentarista da Cazé TV

Revelado pelo Flamengo, Djalminha defendeu ainda clubes como o Guarani e o Palmeiras. Porém, seu momento de maior brilho foi fora do Brasil, no Deportivo La Coruña, da Espanha. Por lá, foi um dos destaques noo único título da La Liga do clube, conquistado na temporada 1999/00.

Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América de 1997. Em 2002, Djalminha era um dos nomes cogitados para a disputa da Copa do Mundo daquele ano. Porém, o ex-jogador se envolveu em uma confusão com seu técnico na Espanha: o brasileiro deu uma cabeçada em Javier Irureta. A atitude acabou pesando para Luís Felipe Scolari deixá-lo de fora e convocar o então jovem Kaká.

