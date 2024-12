Italiano: Inter de Milão bate Parma e segue na briga pela liderança

A Inter de Milão venceu o Parma por 3 a 1, com tranquilidade, e segue na briga pela liderança do Campeonato Italiano. Dimarco, Barella e Thuram marcaram os gols da vitória na partida de abertura da 15ª rodada e o time segue na cola do líder Napoli. Por outro lado, Darmian marcou contra na reta final do jogo e descontou para os visitantes no estádio Giuseppe Meazza.

Dessa maneira, a Inter está na terceira posição, com os mesmos 31 pontos da vice-líder Atalanta. Enquanto a diferença para o líder Napoli é de apenas um ponto. Porém, os concorrentes diretos da Inter ainda vão entrar em campo nesta 15ª rodada.

A Inter de Milão, entretanto, tem uma partida a menos que seus concorrentes diretos, uma vez que a partida contra a Fiorentina acabou sendo suspensa por um ataque cardíaco sofrido pelo jogador Eduardo Bove, jovem de 22 anos, que pertence ao clube de Florença.

Por outro lado, o Parma está na 12ª posição, com 15 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado no decorrer da rodada. A vantagem para o Como, primeiro na zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Sexta-feira (6/12)

Inter de Milão 3×1 Parma

Atalanta x Milan – 16h45

Sábado (7/12)

Genoa x Torino – 11h

Juventus x Bologna – 14h

Roma x Lecce – 16h45

Domingo (8/12)

Fiorentina x Cagliari – 8h30

Verona x Empoli – 11h

Venezia x Como – 14h

Napoli x Lazio – 16h45

Segunda-feira (9/12)

Monza x Udinese – 16h45

*Horários de Brasília.

