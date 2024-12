Regras, votação… Tudo o que você precisa saber sobre a eleição do Flamengo

O Flamengo divulgou, nesta sexta-feira (06), o passo a passo que o sócio eleitor deve seguir nas eleições presidenciais do clube. A votação acontece no ginásio Hélio Maurício, na sede social do Mengo, na Gávea, entre 8h e 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (09).

O candidato da situação, Rodrigo Dunshee da chapa “Unifla”, e os opositores Luiz Eduardo Baptista, da chapa “Raça, Amor e Gestão”, e Maurício Gomes de Mattos, da chapa “Mengão Maior”, disputam o cargo.

Documentos

Ao acessar o ginásio Hélio Mauricio, o associado se dirigirá à área de triagem onde será verificada a condição eleitoral. Dessa forma, o eleitor precisa apresentar documento oficial, com foto e número de CPF. Vale lembrar que a carteirinha de sócio não é obrigação.

Votação

Na sequência, será entregue uma senha ao eleitor apto, que seguirá para área de votação. Desse modo, o mesário verifica o nome do sócio, o documento com foto e o número de CPF. No entanto, caso o eleitor NÃO esteja apto, haverá uma verificação suplementar.

Com o celular pessoal entregue ao mesário, o eleitor assinará o caderno de presença. Enquanto isso, o mesário digita o CPF do associado no sistema para liberar a urna eletrônica de votação. Sendo assim, com a urna aberta, o eleitor digita o número da chapa de preferência, confere a foto do candidato a presidente do Flamengo na tela e, em seguida, pressiona o botão “confirma”. Assim, o associado recolhe o celular com o mesário e finaliza o processo de votação.

Números dos candidatos

O números dos candidatos para votação são: Bap ficou com o número 1, Maurício Gomes de Mattos com o número 2 e, por fim, Rodrigo Dunshee ganhou o número 3.

Quantas urnas eletrônicas?

O processo de votação, será através de urnas eletrônicas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Desse modo, as eleições do Flamengo contarão com dez urnas eletrônicas para a votação. O clube também vai dividir os sócios aptos a vota em dez grupos, de acordo com a letra inicial de dos nomes. Contudo, haverá uma única urna física para votação manual através de cédulas de papel.

Proibições?

São proibidos no local da votação: “boca de urna”; uso de telefones celulares, máquinas fotográficas, filmadoras ou similares; e a entrada sem camisa ou em trajes de banho. Em todo o clube também não poderá a venda e consumo de bebidas alcoólicas e a entrada de não sócios, mesmo com convite.

