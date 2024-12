Juventus x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Está na hora do reencontro entre Thiago Motta e seu ex-clube. Afinal, neste sábado (7), a Juventus enfrenta o Bologna, ex-time do treinador ítalo-brasileiro, em jogo no Allianz Stadium, em Turím, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília) entre o sexto (Juve) e oitavo (Bologna) na tabela de classificação.

LEIA MAIS: Lisca diz que Palmeiras pagou mala branca ao Ceará em 2018

Como chega a Juventus

Após empatar mais um jogo (o sexto nos últimos oito compromissos), contra o Lecce, a Juventus quer se reaproximar do líder Napoli. Atualmente, seis pontos separam a Velha Senhora (em sexto, com 26) dos napolitanos. Para este jogo, porém, o técnico Thiago Motta terá uma extensa lista de desfalques.

Com o departamento médico cheio, ele segue sem poder contar com Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Nico González, McKennie, Savona, Milik e Vlahovic – todos lesionados. O brasileiro Danilo deve assumir a vaga de Savona na lateral-direita.

Como chega o Bologna

O Bologna tem uma péssima notícia para lidar para o difícil duelo contra a Juventus. Afinal, o atacante Orsollini, principal esperança de gols da equipe, se lesionou no último jogo (goleada por 4 a 0 sobre o Monza, pela Copa Itália), e ficará de molho. Ele tem um problema na coxa direita. Dessa forma, Odgaard deve ocupar sua vaga na ponta direita.

Assim, recai sobre Castro a incumbência de botar a bola no gol adversário. O camisa 9 só faltou fazer chover na goleada citada sobre o Monza. Isso porque ele anotou um dos gols e deu três assistências, participando de todos os tentos da partida. Ao entrar em campo, o Bologna tentará encerrar um longo jejum: não vence a Juventus há 13 anos (27 jogos).

Juventus x Bologna

15ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 7/12/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu e Cambiasso; Locatelli, Thuram, Chico Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Weah. Técnico: Thiago Motta

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Casale e Lykogiannis; Freuler, Pobega, Odgaard, Ferguson e Iling Junior; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano

Árbitro: Matteo Marchetti (ITA)

Auxiliares: Alessio Tolfo (ITA) e Francesca di Monte (ITA)

VAR: Maurizio Mariani (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.