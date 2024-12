Ingressos esgotados! Botafogo terá casa cheia contra o São Paulo

A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos disponíveis, inclusive as gratuidades, para a partida entre Botafogo e São Paulo, no Nilton Santos, no próximo domingo (8). O jogo é válido pela última rodada do Brasileiro e pode definir o título para o Alvinegro.

Dessa forma, a expectativa é de mais de 40 mil torcedores no estádio. Vale ressaltar que o recorde de público no Nilton Santos neste ano foi na partida contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores, com 42.982. Por outro lado, o recorde no Brasileirão foi no empate com o Cuiabá, com 41.899 presentes.

Com 76 pontos e três de vantagem para o segundo colocado, o Botafogo precisa apenas de um empate na partida para se consagrar tri campeão do Brasileiro. Em caso de uma derrota, o Alvinegro vai precisar torcer por um tropeço do Palmeiras no duelo contra o Fluminense, no Allianz Parque.

Para a partida, o técnico Artur Jorge não vai poder contar com o zagueiro Alexander Barboza, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida e cumprirá suspensão automática. Além disso, Bastos deve continuar fora, recuperando-se de uma lesão. Ou seja, o treinador não terá a dupla de zaga disponível para o confronto.

Assim, caso conquiste o título, esse será a segunda conquista do Botafogo em oito dias. No último sábado (30), o Alvinegro faturou o título inédito da Libertadores. Aliás, esse será o primeiro jogo da equipe diante da torcida após a decisão da competição internacional.

