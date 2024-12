Técnico da Premier League reage após provocação de torcedor

O Manchester City deu um primeiro sinal positivo de reação na Premier League. No entanto, os Citizens passaram por um cenário de crise, pois engataram quatro derrotas consecutivas. Na temporada, no geral, a equipe ficou sete jogos sem vencer. Uma situação inédita na carreira do vitorioso treinador Pep Guardiola.

No último revés desta sequência negativa, quando perdeu para o Liverpool por 2 a 0, o comandante foi protagonista em alguns acontecimentos. O incidente mais recente que viralizou ocorreu depois do jogo, quando o treinador espanhol andava pelas ruas da cidade de Liverpool. Até que um torcedor dos Reds decidiu fazer uma abordagem com tom de provocação ao questioná-lo.

“Você está chorando porque perdeu?”, perguntou o fã do Liverpool.

Em seguida, Pep Guardiola não se conteve e foi em direção ao torcedor para rebatê-lo, precisou ser contido por quem o acompanhava, mas o respondeu.

“Quer saber como é perder?”, questionou o técnico espanhol do Manchester City.

Ainda durante o confronto, a torcida do Liverpool cantou que o treinador dos Citizens seria “demitido pela manhã”. Assim, Guardiola fez o gesto de seis com as mãos, em alusão aos títulos de Premier League, que conquistou no comando da equipe azul de Manchester.

Liverpool surpreende e domina a Premier League

Apesar da fase turbulenta, os Citizens quebraram a sequência negativa ao vencer o Nottingham Forest por 3 a 0, na rodada seguinte. Com isso, retornou à zona de classificação para a Liga dos Campeões, na quarta posição, com 26 pontos. Agora, vai enfrentar o Crystal Palace, neste sábado (07). Já o Liverpool manteve a liderança na Premier League, mas precisou se recuperar e conseguiu arrancar o empate com o Newcastle, em sua última partida no torneio. Atual tetracampeão da competição, o Manchester City tem uma desvantagem de nove pontos para os Reds após 14 rodadas.

