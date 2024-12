Everton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2024/25. Neste sábado (7), Everton e Liverpool disputam o dérbi da cidade às 9h30 (de Brasília), na partida de abertura da 15ª rodada. A bola rola no Goodison Park, casa dos Toffees, que vai receber o último ‘Derby de Merseyside’ em sua história. No entanto, as equipes podem disputar mais um jogo no estádio caso sejam sorteadas na FA Cup, a Copa da Inglaterra.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Everton

De mudança para uma nova casa ao final da temporada, o Everton fará o último clássico contra o Liverpool no Goodison Park e espera aproveitar a vantagem de jogar em casa para arrancar pontos do líder da Premier League.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Sean Dyche quer aproveitar o bom momento para conquistar mais uma vitória no Campeonato Inglês. Os Toffees vêm de uma vitória por 4 a 0 sobre o Wolverhampton e, além de encerrar uma sequência negativa na Premier League, se afastaram da zona de rebaixamento. Assim, o Everton aparece na 15ª posição, com 14 pontos, cinco a mais que o Ipswich Town, primeiro na degola.

Contudo, os donos da casa terão desfalques para o clássico. Youssef Chermiti, Tim Iroegbunam e James Garner, lesionados, são baixas confirmadas no Everton.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool vem de um tropeço fora de casa diante do Newcastle, chegou aos 35 pontos e perdeu uma parte da ‘gordura’ na liderança da Premier League. No entanto, a vantagem ainda é considerável: sete pontos a mais que o vice-líder Chelsea.

Porém, o técnico Arne Slot segue com alguns desfalques no elenco. Alisson Becker, Federico Chiesa, Diogo Jota, Kostas Tsimikas, Ibrahima Konate e Conor Bradley seguem em tratamento de suas respectivas lesões e estão fora do jogo deste sábado.

Everton x Liverpool

15ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 07/12/2024, às 9h30 (de Brasília).

Local: Goodison Park, em Liverpool (ING).

Everton: Pickford; Ashley Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Ndiaye, Gueye, Mangala, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Curtis Jones, Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

VAR: Chris Kavanagh (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).