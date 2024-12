Perto de despedida, Gabigol lança música sobre história no Flamengo

A poucos dias de sua despedida pelo Flamengo, o atacante Gabigol gravou uma música que faz referência à trajetória dentro do clube. Ele destacou os gols contra o River Plate e ao Atlético. A letra, aliás, também tem um mea-culpa falando dos momentos ruins e uma mensagem: “Tô indo embora e não sei se eu volto”.

Gabigol narra história dentro do Flamengo em primeira pessoa. Na segunda parte, há a versão de um torcedor que lembra os gols contra o River Plate, na Libertadores, e os diante do Atlético-MG na Copa do Brasil.

A partida que marca a despedida de Gabigol será, neste domingo , às 16h, entre Flamengo e Vitória, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, afinal, vai ganhar homenagem do clube e dos torcedores. O ingressos do duelo, inclusive, são personalizados.

Confira a letra:

“Tô indo embora e não sei se eu volto

Agradeço aos momentos que eu vivi

Me apeguei ao manto e nunca mais solto

Até chorei mas muito mais sorri

Eu fiz o máximo que eu pude para poder dar para esse clube tudo que merecia de mim

Errei em alguma atitude, faz parte da juventude

Eu sou mais uma Estrela do Ninho

Flamengo faz parte da minha história

Consigo enxergar esse filme

Me deu alegria nos dias de glórias

Esperança em tempos difíceis

Eu vivi tantas emoções com esse manto

Enquanto você estava em campo eu tava em casa torcendo e orando

Em 2019 para que acontecesse aquele empate, e tudo aconteceu como manda o sentido da arte

As ruas sabem que você tem a coroa do povo

O raio não cai em um mesmo lugar, e aí tu foi lá e fez cair de novo

E de novo. De novo mais uma notícia

Eu te vi na má fase, eu te vi no olhar da polícia

Eu vi injustiça, eu vi duvidarem do potencial

Calou a boca de quem criticava, fez dois gols em mais uma final”

