Fluminense pode ter mudanças na escalação para decisão

Pouco após vencer o Cuiabá pela 37ª rodada, o Fluminense já vira sua programação para a rodada final do Brasileirão, domingo (8), contra o Palmeiras. E, para esta verdadeira decisão, o Flu deve contar com mudanças na escalação do time.

Facundo Bernal, por exemplo, suspenso, está fora do duelo, enquanto Ganso volta após cumprir suspensão. Assim, segundo o “ge” publicou nesta sexta-feira (6), existe a chance de Lima ser recuado para atuar como volante ao lado de Martinelli, enquanto PH Ganso volta ao posto de meia ofensivo. A decisão sairá neste sábado (7), quando o Tricolor encerra os preparativos para viajar à capital paulista.

Na lateral, a tendência é pela manutenção de Gabriel Fuentes na lateral-esquerda. Diogo Barbosa ficou fora de última hora do jogo contra o Cuiabá por dores na coxa esquerda sendo, assim, dúvida para domingo. No ataque, Keno pode ganhar vaga de Serna, enquanto Kauã Elias pode retornar ao time titular no lugar de Germán Cano.

Dessa forma, a possível escalação do Fluminense para enfrentar o Palmeiras é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Ganso; Serna (Keno), Arias e Cano (Kauã Elias).

Contra o Verdão, o Flu precisa apenas empatar para não depender de outros resultados e, então, selar a permanência na Série A do Brasileirão. Se perder, porém, precisará torcer por derrota do Athletico para o Atlético-MG (em BH) ou tropeço (empate/derrota) do Red Bull Bragantino diante o já rebaixado Criciúma, em Bragança Paulista.

