Fluminense conhece tabela na Copinha-2025; saiba

Segundo maior campeão da Copinha, com cinco conquistas, o Fluminense já sabe quando estreará na edição 2025 do torneio. Será no dia 3 de janeiro, quando abre a competição contra o Inter de Limeira, conforme divulgado nesta sexta (6) pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O duelo ocorre às 19h (de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins – onde é sediado o Grupo 10, aliás. Já os compromissos seguintes serão nos dias 6 e 9 de janeiro, quando o Tricolor encara, então, Coimbra-MG e Linense-SP.

Na primeira fase, os quatro integrantes de cada um dos 32 grupos duelam entre si, em turno único, avançando ao mata-mata os dois melhores de cada. As eliminatórias começam já na etapa seguinte, quando os confrontos são decididos nos pênaltis em caso de empate. A disputa reúne 128 clubes. O Fluzão conquistou o torneio em cinco oportunidades: 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. Além disso, ficou com o vice em 1979 e 2012.

Confira a tabela do Fluminense na Copinha

Horários de Brasília

1ª rodada – 3 de janeiro (sexta-feira)

Fluminense x Inter de Limeira-SP – 19h

2ª rodada – 6 de janeiro (segunda-feira)

Coimbra-MG x Fluminense – 18h30

3ª rodada – 9 de janeiro (quinta-feira)

Linense-SP x Fluminense – 19h

