Auxerre, com atuação incrível do goleiro, segura o líder PSG

Em casa, nesta sexta-feira, 6/12, pela 14ª rodada do Campeonato Francês, o Auxerre recebeu o poderoso PSG. Fez o que a grande maioria faz contra o atual tricampeão e líder disparado: montou um ferrolho total. Assim, deixou os parisienses com a posse de bola (75%) e com a possibilidade de finalizar, mas quase sempre de fora da área (foram 20 chutes a gol). No entanto, conseguiu segurar o empate em 0 a 0 graças às defesas do seu goleiro León. Vale destacar que o time vinha de quatro vitórias seguidas em casa. Mas conquistar um ponto diante do Paris é algo a ser celebrado.

Apesar do empate, o PSG segue confortávelmente na liderança, com 34 pontos, contra 26 de Olympique e Monaco (que ainda jogam na rodada) e do Lille, que venceu o Brest nesta sexta-feira. O Auxerre, por sua vez, está com 20 pontos, provisoriamente na oitava posição. Antes do jogo, o ex-técnico Guy Roux, de 86 anos e que treinou o Auxerre por 40 anos (1964 a 2000 e 2001 a 2005) recebeu homenagem.

Vale ressaltar que o PSG teve alguns de seus astros, como Dembélé, Asensio, Kolo Muani e João Neves, no banco. Todos descansando para o duelo desta terça-feira (10/12) contra o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões. Atualmente, o PSG ocupa apenas a 25ª posição na competição e está fora até mesmo da zona de repescagem para as oitavas de final (9ª a 24º).

PSG em cima; Auxerre na retranca

Cheio de astros, dono do melhor ataque e da melhor defesa, do PSG era esperado para dominar o jogo. Assim, o Auxerre se fechou completamente na defesa, buscando evitar oportunidades reais para o adversário. Mesmo com os parisienses dominando a intermediária ofensiva, as chances de gol foram poucas: uma cabeçada de Gonçalo Ramos, defendida de forma espetacular por León, e um gol anulado por impedimento de Fabián Ruiz.

No segundo tempo, a situação não mudou. O Auxerre continuou com seu tremendo ferrolho, enquanto o PSG encontrava dificuldades para furar a defesa dos donos da casa. Hakimi, que se posicionava mais como atacante do que lateral, obrigou León a fazer uma grande defesa, e Vitinha acertou o travessão. Assim, mesmo com 75% de posse de bola e 15 finalizações até os 30 minutos da etapa final, a bola teimava em não entrar, nem mesmo com as entradas de Kolo Muani e Dembélé.

O Auxerre seguiu se preocupando em defender, mas, depois deste último susto, ao menos conseguiu um contra-ataque perigoso, quando Traoré recebeu pela direita e chutou, forçando Donnarumma a fazer uma boa defesa. Assim, aos 30 minutos da etapa final, finalmente o time da casa conseguiu dar pelo menos um chute na direção do gol. Nos acréscimos, o goleiro León salvou o Auxerre: na primeira, abafou um chute de Kolo Muani que entrou frente a frente com ele.. E logo depois, voou para espalmar um chute de Doué que era gol certo. Era dia do goleiro nascido na Guiana francesa.

Jogos da 14ª rodada do Francês

Sexta-feira (6/12)

Lille 3×1 Brest

Auxerre 0x0 PSG

Sábado (7/12)

Monaco x Toulouse – 13h

Nice x Le Havre – 15h

Angers x Lyon – 17h

Domingo (8/12)

Lens x Montpellier – 11h

Nantes x Rennes – 13h

Strasbourg x Reims – 13h

St Étienne x Olympique – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.