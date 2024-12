Gabigol será presente de aniversário para torcedor do Cruzeiro

O Cruzeiro está no mercado e planeja reforçar significativamente seu elenco para a temporada 2025. O empresário Pedro Lourenço quer montar um grupo forte para conquistar títulos, e Gabigol será um presente de aniversário.

O Jogada10 apurou que Gabriel Barbosa deve ser anunciado oficialmente no dia 2 de janeiro, quando o Cruzeiro completa 104 anos de existência. O centroavante é um sonho do clube e considerado por Alexandre Mattos uma peça importante na montagem de um elenco vencedor.

Gabigol está no final do contrato com o Flamengo, que termina no último dia de dezembro. Assim, ele ficará livre para assinar com outro clube. O próprio Marcos Braz, vice-presidente do clube carioca, confirmou a chegada do jogador ao Cruzeiro há algumas semanas.

Gabigol já tem despedida marcada no Flamengo. O último jogo dele pelo Rubro-Negro será neste domingo (8), contra o Vitória, no Maracanã.

O clube homenageará o atleta, e os torcedores poderão comprar copos comemorativos com a imagem do atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.