CBF e Nike anunciam renovação de contrato até 2038

Parceiros há anos, a CBF e a Nike renovaram, nesta sexta-feira (06), o vínculo até 2038. A empresa estampa o uniforme da Seleção Brasileira desde 1996. Assim, completará 40 anos como principal fornecedora da amarelinha e também da federação.

Desse modo, pela primeira vez, a CBF terá direito aos royalties das vendas das camisas da Seleção Brasileira. Esse novo modelo deve impactar diretamente o valor do contrato entre as partes. Além disso, a CBF poderá abrir lojas em diversos países para comercializar os uniformes. A empresa americana pagará 100 milhões de dólares (R$ 608 milhões na cotação atual) por ano.

“Esse contrato mostra a força do futebol brasileiro. A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike, uma marca que compartilha nossos valores e paixão pelo futebol”, afirmou Ednaldo Pereira, presidente da CBF. É uma das parcerias mais duradouras e bem-sucedidas no futebol mundial. Juntos, seguiremos celebrando o brilho do futebol brasileiro e honrando o legado do Jogo Bonito”, destaca o dirigente.

Todavia, além disso, a CBF e a Nike continuarão investindo em áreas importantes. Elas se comprometeram a fomentar o futebol feminino, promover a igualdade racial e aumentar o acesso ao esporte para jovens. Esse trabalho será feito por meio de iniciativas de base e programas comunitários no Brasil.

Vini Jr também comenta a renovação entre as partes

Aliás, Vini Jr. destaque da Seleção Brasileira e do Real Madrid, celebrou o novo acordo entre a CBF e a Nike. A fornecedora também patrocina o craque.

“A Nike tem sido parte integral da minha jornada como jogador, proporcionando os melhores produtos possíveis para meu desempenho nos gramados”, afirmou Vini Jr. “Estou empolgado para ver o impacto positivo dessa parceria em jovens atletas e no esporte como um todo”, concluiu o atacante.

