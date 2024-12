Zubeldía indica mudanças para partida conta o Botafogo: ‘Já tinha isso em mente’

Personagem crucial na briga pelo título do Brasileirão, o São Paulo deve ir com um elenco modificado para a partida contra o Botafogo, no próximo domingo (08), no Nilton Santos. O treinador Luis Zubeldía levará um Tricolor com alterações, algo que já estava no planejamento.

O argentino pontuou que o Tricolor já garantiu o objetivo principal na temporada, que é a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Além disso, Zubeldía teme por lesões no último jogo da temporada, já pensando na pré-temporada de 2025.

“Faz duas ou três rodadas que cumprimos o objetivo e não vamos correr riscos com jogadores que podem se lesionar, jogadores que estão no limite. E vou colocar jogadores que podem jogar um pouco mais, mas faria contra o Botafogo ou qualquer time, já tinha isso em mente”, afirmou em entrevista ao ge.globo.

Uma vitória do Tricolor ajudaria o Palmeiras na briga pelo título. O treinador disse que sabe que o desejo da torcida é que o rival não saia campeão. Entretanto, garante que isso não vai interferir no desempenho do seu time e que seus jogadores darão o seu melhor.

“Agora, com o Botafogo estamos tratando de entender o contexto e competir o melhor possível. Sei que o torcedor quer que o Botafogo saia campeão, os torcedores do São Paulo querem que o Botafogo saia campeão, porque nenhum torcedor vai querer que seu rival seja campeão. Todos sabemos. Mas vamos fazer o melhor possível”, destacou.

Herói do título Sub-20 relacionado

Autor do gol do título da Copa do Brasil Sub-20 na última segunda-feira (02), o atacante Lucas Ferreira é uma das novidades para o jogo contra o Botafogo. O jogador marcou 19 gols e deu oito assistências pela categoria de base do Tricolor neste ano.

