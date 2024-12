Manchester United x Nottingham Forest: onde assistir, escalações, arbitragem

Em processo de mudanças após a chegada, em novembro, do treinador Ruben Amorim, o Manchester United recebe neste sábado, 6/12, no Old Trafford, o bom time do Nottingham Forest em jogo pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. O time da casa tem 19 pontos, em 13º lugar. Mas a competição está embolada.Assim, um um triunfo o fará subir muito na tabela. Para se ter ideia: caso vença, ultrapassará o Nottingham na tabela. E olha que o rival, com seus 22 pontos, é o atual 7º colocado.

Os dois perderam na rodada passada. Mas ambos jogaram fora de casa contra titãs. O United levou de 2 a 0 do Arsenal. O Nottingham caiu diante do Manchester City: 3 a 0.

Onde assistir

O canal Disney+ Premium transmite a partir das 14h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester United

Ruben Amorim já sabe que não terá Evans. Afinal, o jogador não se recuperou de lesão. Porém, o treinador português contará com dois jogadores que estavam suspensos na derrota para o Arsenal: Lisandro Martinez e Mainoo. O primeiro será um dos titulares do setor defensivo. Mainoo, por sua vez, reforçará o setor de criação neste esquema 4-3-2-1 no qual Amorim libera o atacante Zirkzeee, mas aproxima muito Bruno Fernandes e Rashford do seu atacante de área.

“O Manchester United é um clube gigantesmo, muito forte. Mas o atual elenco não é muito forte. E sabemos disso. Por isso, precisamos trabalhar muito para buscar bons resultados”, disse Ruben Amorim.

Como chega o Nottingham Forest

Com o meia-atacante Elanga quase 100% recuperado fisicamente, fica a dúvida se ele volta ao time titular. Ou se Jota permanece no 11. Apesar de atuar fora de casa e historicamente ser um time que sempre deixa a bola com o rival, o treinador Nuno Espírito Santo vai entrar com dois apoiadores muito ofensivos: Hudson-Odoi, Gibbs-White. Na frente, o goleador neo-zelandês Chris Wood na frente. Tudo para repetir a dose que conseguiu contra o Liverpool. Para lembrar, o único time que venceu o atual líder é o Nottingham.

Manchester United X Nottingham Forest

15ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 7/12/2024, 14h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, De Ligt e Martinez; Diallo, Casemiro, Mainoo e Dalot; Bruno Fernandes e Rashford; Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Moreno; Yates e Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White e Elanga; Wood.Técnico: Nuno Espírito Santo

Árbitro: Darren England

Auxiliares:Mat Wilkes e Akil Howson

VAR: Paul Tierney

