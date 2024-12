Messi: ‘Ronaldinho Gaúcho marcou a minha carreira’

O craque Messi, o maior ídolo da história do Barcelona, deu uma entrevista nesta sexta-feira (06) à imprensa internacional e revelou dois grandes jogadores que tiveram impacto em sua carreira. Um deles é o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que estava no clube espanhol quando o argentino surgiu.

Aliás, a entrevista faz parte de uma série de conteúdos sobre os 125 anos do Barcelona, completados no dia 29 de novembro, na semana passada. Messi e Ronaldinho atuaram juntos entre 2004 e 2008 no clube catalão. Assim, na sequência o brasileiro foi para o Milan, da Itália.

“Acho que há dois que me marcaram muito por motivos diferentes. Pep [Guardiola], porque o tive como treinador durante muitos anos e conseguimos coisas incríveis que nunca teríamos imaginado, e Ronaldinho [Gaúcho], pela forma como me recebeu, como ele me ajudou. Ele me ajudou muito nos meus primeiros momentos no time titular”, destacou Messi sobre Ronaldinho.

“Também me lembro muito do Andrés [Iniesta] e do Xavi, e dos três que jogam comigo aqui em Miami [Busquets, Alba e Suárez], que também são amigos. E claro, uma menção especial para Tito Vilanova, de quem sentimos tantas saudades”, completou o argentino ao falar sobre as influências no Barcelona.

Messi deve atuar contra o Palmeiras em 2025

Atualmente, Messi defende o Inter Miami, nos Estados Unidos, e estará no Super Mundial de Clubes, marcado para 2025. No sorteio, ficou definido que ele enfrentará o Palmeiras. O craque, campeão do mundo pela Argentina em 2022, finalizou falando sobre o momento atual do Barcelona.

“Espero que o clube possa voltar a ser o que sempre foi. Além de ser uma referência mundial, que nunca deixou de ser, que esteja sempre lutando para conquistar títulos até o final de cada temporada. Como jogador do Barça, você nunca pode se contentar em ficar em segundo lugar ou não vencer, porque os sócios e os torcedores exigem mais de você”, concluiu Messi.

