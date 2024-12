Brasileiros concorrem ao prêmio de melhor do mês na Premier League

Os atacantes Matheus Cunha e João Pedro são os representantes brasileiros na premiação de melhor jogador da Premier League no mês de novembro. Ambos se destacam em suas equipes nesta temporada: Matheus Cunha defende o Wolverhampton, e João Pedro, o Brighton.

Concorrendo ao prêmio com os brasileiros estão: Bruno Fernandes, do Manchester United; Martin Ødegaard e Bukayo Saka, ambos do Arsenal; Mohamed Salah e Ryan Gravenberch, do Liverpool; e Yoane Wissa, do Brentford. Todos são jogadores de meio de campo ou ataque.

Matheus Cunha é o artilheiro do Wolverhampton na temporada, com sete gols em 14 jogos. Suas atuações o colocam entre os principais artilheiros da Premier League. Em novembro, o atacante fez três gols e contribuiu com outras três assistências. Ele também está na disputa pelo gol do mês.

João Pedro também vive ótima fase. Ele é o vice-artilheiro de sua equipe e já marcou contra o Arsenal, por exemplo. No último mês, anotou dois gols e fez quatro assistências. Seus números poderiam ser ainda melhores se não tivesse sofrido uma lesão.

