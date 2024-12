Fábio, do Grêmio, anuncia sua aposentadoria do futebol

O lateral-direito Fábio, atualmente no Grêmio, anunciou nesta sexta-feira (06) sua aposentadoria do futebol. O jogador vem enfrentando lesões desde sua chegada ao Tricolor Gaúcho no ano passado. No Brasileirão atual, disputou 12 jogos e, ao longo da temporada, esteve em campo 22 vezes.

Pelo Grêmio, Fábio conquistou, em 2024 o título do Campeonato Estadual, vencendo a final contra o Juventude. Após sua última lesão em agosto, o jogador, que é irmão gêmeo de Rafael, do Botafogo, já havia indicado a possibilidade de se aposentar.

Carreira de Fábio

Fábio iniciou sua carreira no Fluminense, ao lado do irmão, mas ganhou destaque internacional quando se transferiu para o Manchester United, da Inglaterra, equipe comandada pelo lendário Alex Ferguson na época. Depois, defendeu o Cardiff City, o Middlesbrough (ambos do Reino Unido) e o Nantes, da França, antes de chegar ao Grêmio em 2023.

Aliás, seus companheiros de time fizeram uma homenagem a Fábio, e o próprio jogador, portanto, publicou uma mensagem nas redes sociais.

Confira a mensagem de Fábio nas redes sociais

“Bom, isso vale mais que qualquer coisa que ganhei. Obrigado aos envolvidos. Minha história… Fiz amigos, errei, aprendi, tive vitórias e muitas derrotas também. Mas, nesse longo caminho, conheci tanta gente, aprendi muito, fiz amigos que vou levar para a vida, com quem dei muitas risadas, que chorei de tanto rir hahahahaha! Que caminhada emocionante e alegre. Obrigado por essa lembrança desse grupo que, em 2 anos, fez parte da minha vida. Não sou de despedidas, porque acho que devemos lembrar dos bons momentos e não dos últimos. Mas agradeço a Deus por tudo o que me proporcionou nesses quase 17 anos de carreira profissional. Tudo isso começou bem antes, com 5 anos de idade, quando já jogava bola pensando em ajudar minha família. Deu tudo certo. Obrigado, futebol. Não me arrependo de nada e faria tudo de novo. O que mais importa na vida é ser feliz, e nunca vou abrir mão disso. A vida continua com a mesma felicidade de sempre. Bora, que ainda tenho muito a viver”, publicou o jogador em uma rede social.

