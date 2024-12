Veja a escala de arbitragem para a última rodada do Brasileirão; confira

Enfim, a última rodada do Brasileirão está chegando e, no próximo domingo (8), conheceremos o campeão nacional, o último rebaixado para a Série B, entre outras posições. Os duelos acontecerão simultaneamente às 16h (de Brasília). Então, nesta sexta-feira (6), a CBF divulgou a escala de arbitragem para a rodada decisiva.

Para as partidas que valem o título, Anderson Daronco e Ramon Abatti Abel estão escalados. Assim, o árbitro do Rio Grande do Sul estará no confronto entre Botafogo e São Paulo, enquanto o de Santa Catarina apitará Palmeiras x Fluminense, que também pode valer um rebaixamento.

Aliás, nos outros duelos que vão definir o último rebaixado para a Série B, Rafael Rodrigo Klein estará com Atlético-MG x Athletico-PR e Savio Pereira Sampaio com Bragantino x Criciúma.

Confira a escala de arbitragem para a última rodada do Brasileirão

8 de dezembro, às 16h (de Brasília)

Botafogo x São Paulo – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Arbitro: Anderson Daronco-RS

Arbitro Assistente 1: Bruno Boschilia-PR

Arbitro Assistente 2: Fabricio Vilarinho Da Silva-GO

VAR: Daniel Nobre Bins-RS

Atlético-MG x Athletico-PR – Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Arbitro: Rafael Rodrigo Klein-RS

Arbitro Assistente 1: Rafael Da Silva Alves-RS

Arbitro Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha De Matos-BA

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira-SC

RB Bragantino x Criciúma – Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Arbitro: Savio Pereira Sampaio-DF

Arbitro Assistente 1: Eduardo Goncalves Da Cruz-MS

Arbitro Assistente 2: Lucas Costa Modesto-DF

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-RN

Palmeiras x Fluminense – Allianz Parque, São Paulo (SP)

Arbitro: Ramon Abatti Abel-SC

Arbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo-MG

Arbitro Assistente 2: Nailton Junior De Sousa Oliveira-CE

VAR: Wagner Reway-ES

Cuiabá x Vasco – Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Arbitro: Thaillan Azevedo Gomes-AP

Arbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro-SP

Arbitro Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse-SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral-SP

Fortaleza x Internacional – Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arbitro: Matheus Delgado Candançan-SP

Arbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ

Arbitro Assistente 2: Schumacher Marques Gomes-PB

VAR: Philip Georg Bennett-RJ

Juventude x Cruzeiro – Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Arbitro:Edina Alves Batista-SP

Arbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis-SP

Arbitro Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa-SP

VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos-SP

Flamengo x Vitória – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Arbitro: Lucas Casagrande-PR

Arbitro Assistente 1: Neuza Ines Back-SP

Arbitro Assistente 2: Victor Hugo Imazu Dos Santos-PR

VAR: Rafael Traci-SC

Grêmio x Corinthians – Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Arbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva-MG

Arbitro Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes-MG

Arbitro Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto-BA

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG

Bahia x Atlético-GO – Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Arbitro: Gustavo Ervino Bauermann-SC

Arbitro Assistente 1: Thiaggo Americano Labes-SC

Arbitro Assistente 2: Bruno Muller-SC

VAR: Rodolpho Toski Marques-PR

