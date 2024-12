Bahia x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia enfrenta o Atlético-GO neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Baiano precisa de apenas uma vitória para se garantir na pré-Libertadores na próxima temporada. Além disso, caso o Cruzeiro perca ou empate em seu respectivo jogo, o Esquadrão de Aço pode até sofrer um revés que ainda assim conquista a vaga. O Dragão, já rebaixado para a Série B, entra em campo para cumprir tabela. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do pay-per-view Premiere.

Como chega o Bahia

O Tricolor Baiano não vive um bom momento no campeonato, já que venceu apenas um jogo nos últimos nove confrontos. Mas mesmo assim, ainda depende só de si para se garantir no G-8 e, consequentemente, conquistar uma vaga na Copa Libertadores 2025. Na oitava colocação, o Bahia possui 50 pontos.

Para o duelo contra o Dragão, o Bahia chega após uma derrota para o Corinthians, por 3 a 0, na Neo Química Arena. Além disso, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o goleiro Marcos Felipe, que sofreu uma concussão na última partida. Os zagueiros David Duarte e Victor Cuesta, e o lateral Iago Borduchi estão se recuperando de problemas físicos, trabalharam na academia no penúltimo treino e são dúvidas.

Como chega o Atlético-GO

O já rebaixado Dragão venceu o Fortaleza na última quarta-feira (4), por 3 a 1, e saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Cuiabá, que agora amarga a última posição. As equipes possuem os mesmos 30 pontos na tabela, mas o time goiano leva vantagem no número de vitórias.

Para o duelo que vai fechar a temporada, o técnico Anderson Gomes não poderá contar com o volante Baralhas, suspenso. Portanto, o comandante deve escalar Gonzalo Freitas para a substituição. Além disso, Bruno Tubarão é dúvida por suspeita de lesão muscular.

BAHIA X ATLÉTICO-GO

38ª rodada do Brasileirão-2024

Data e horário: 08/12/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Adriel; Gabriel Xavier, Nicolás Acevedo e Kanu; Arias, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Luciano Juba; Cauly, Lucho Rodríguez e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni, Gonzalo Freitas (Janderson ou Luiz Fernando) e Rhaldney; Shaylon, Derek e Alejo Cruz. Técnico: Anderson Gomes

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

