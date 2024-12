Bayern x Heidenheim: Onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern e Heidenheim se enfrentam neste sábado, às 11h30, pela 13ª rodada do Alemão. O jogo serpá na casa Bávara, a Allianz Arena. O Bayern lidera com 30 pontos, quanto à frente do Eitntracht Frankfurt. Já o Heidenheim é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com dez pontos (16º lugar).

Onde assistir

Os canais SporTV, Cazé e Goat transmitem a partir das 11h30 (de Brasília).

Como chega o Bayern

O técnico Vincent Kompany segue sem Kane. Assim, o comando de ataque deve ficar com Thomas Müller. Mas há mais desfalques de peso. O goleiro Neuer, expulso pela primeira vez na carreira na eliminação da Copa da Alemanha para o Leverkusen no meio da semana, está com dores nas costelas e foi vetado. Assim, joga o israelense Peretz em seu lugar. Outro fora é o meia-atacante Gnabry, Sente dores no joelho direito, Coman o substitui.

Como chega o Heidenheim

O técnico Frank Schmidt não deve repetir o esquema com três zagueiros que foi utilizado em casa na rodada passada contra o Eintracht (4 a 0). Com isso, Maloney volta para o banco, Traoré retorna à lateral-esquerda e Fohrenbach, que jogou como ala, volta a atuar como um lateral mais defensivo. Provavelmente, ele optará por trabalhar com três volantes e apostará na sua força ofensiva no trio Wanner, Kaufmann e Scienza, sendo este último mais avançado.

Bayern x Heidenheim

13ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 7/12/2024, às 11h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Peretz; Raphael Guerreiro, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Sané, Musiala e Coman; Thomas Müller. Técnico: Vincent Kompany

HEIDENHEIM: Muller; Traore, Mainka, Gimber e Fohrenbach; Dorsch, Maloney e Schoppner; Wanner, Kaufmann e Scienza. Técnico: Frank Schmidt

Árbitro: Sören Storks

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.