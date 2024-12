Botafogo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O país está de olho em Botafogo x São Paulo, pela última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos com casa cheia, o campeão nacional pode dar a volta olímpica no Colosso do Subúrbio. Líder, o Glorioso, com 76 pontos, está a um empate de levantar a taça. Segundo colocado, o Palmeiras, com 73, terá, portanto, que fazer sua parte no Allianz Parque, no mesmo horário, contra o Fluminense, além de secar o Alvinegro. Garantido na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor Paulista é o sexto, com 59. Não sobe ou desce mais na tabela.

Como chega o Botafogo?

O Botafogo ficou com a mão na taça após a vitória maiúscula sobre o Internacional por 1 a 0, fora de casa, no Beira-Rio, na última jornada. Mesmo de ressaca pelas festas do título da Libertadores (o próprio técnico Artur Jorge admitiu os exageros) e com problemas físicos das “finais” da temporada, o Glorioso mostrou força de campeão. Agora, para corroborar esta condição, precisa de, no mínimo, não levar gols diante do São Paulo para viaja ao Qatar como campeão brasileiro. Porém, o Mais Tradicional tem bola para realizar mais.

Para a rodada final, Artur Jorge será obrigado a resolver problemas. Vitinho, lateral-direito titular, tem lesão no joelho esquerdo e só volta em 2025. Na outra ponta, Alex Telles, que sofreu um desgaste no jogo contra o Inter, é dúvida. O lateral-esquerdo será reavaliado antes de saber se tem condições de jogo. Assim, Ponte e Cuiabano são os substitutos.

Outro desfalque é o zagueiro Barboza, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Com Bastos no Departamento Médico, o Botafogo vai a campo sem a zaga titular. Adryelson ao lado de Halter. Este último, porém, pode ceder lugar ao volante Barbosa, que sabe atuar pelo setor.

Como chega o São Paulo?

Já com seu futuro definido e sem obrigações no Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía deve fazer, então, mudanças significativas na equipe para dar chances a jogadores com menos minutos na temporada. O treinador, após o jogo contra o Juventude, admitiu, aliás, que deve poupar alguns atletas por conta do desgaste, como é o caso do meia-atacante Lucas Moura.

No departamento médico, o São Paulo conta com Pablo Maia, Jamal Lewis, Liziero e Galoppo. Além disso, Calleri e Welington, que ficaram fora na última partida, são dúvidas, mas mesmo assim, devem seguir fora.

O Tricolor já está garantido na fase de grupos da Libertadores no ano que vem, mas pode decidir o Campeonato Brasileiro neste domingo. Uma vitória do São Paulo pode ajudar o rival Palmeiras a ser campeão nacional.

Onde assistir?

TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

BOTAFOGO x SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 8/12/2024, às 16h (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Ponte, Adryelson, Halter (Barbosa) e Telles (Cuiabano); Gregore, Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus. Técnico: Artur Jorge

SÃO PAULO: Rafael; Moreira, Tressoldi, Arboleda e Patryck; Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson; Erick, André Silva e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

