Cuiabá x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Está na hora de rodada final do Brasileirão-2024. Neste domingo (8) de rodada cheia, Vasco e Cuiabá se despedem jogando na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada. Com o Dourado já rebaixado, o jogo vale mais para o Cruz-Maltino, que ainda visa terminar em nono e, assim, garantir vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil-2025.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Cuiabá

Já rebaixado para a Segunda Divisão, o Cuiabá entra em campo com poucas pretensões na temporada. A equipe, aliás, tem a pior campanha em casa, com apenas 14 pontos somados em seus domínios. Mesmo que vença, não alcançará o Atlético-GO (20), segundo pior. A luta será, então, para evitar a lanterna, que foi do próprio Dragão por boa parte do campeonato. Isso mudou na última rodada, quando a equipe goiana venceu o Fortaleza (3 a 1), e o Dourado perdeu por 1 a 0 para o Fluminense.

Quanto ao time que vai a campo, o técnico Bernardo Franco tem três desfalques por suspensão. O goleiro Walter, o lateral-esquerdo Ramón e o zagueiro Alan Empereur levaram o terceiro amarelo de suas respectivas séries e estão fora da última partida do ano.

Mateus Pasinato, reserva imediato de Walter, deve começar no gol. Na zaga, Marllon pode voltar aos titulares após ficar no banco contra o Flu. Já na esquerda, Juan Tavares é o favorito à vaga.

Como chega o Vasco

O Vasco também lida com desfalques por suspensão. Afinal, os laterais Paulo Henrique (direito) e Lucas Piton (esquerdo) também receberam o terceiro amarelo, encerrando a temporada mais cedo. Dessa forma, Puma Rodríguez e Leandrinho devem substituí-los, respectivamente. De resto, o time deve ser o mesmo que bateu o Atlético-MG por 2 a 0 com boa atuação em São Januário, na última quarta-feira (4).

Por mais que já tenha vaga garantida na Sul-Americana, o Vasco ainda tem pretensão no Brasileirão. Caso termine em nono, seria o primeiro time fora do G8 e, com isso, garantiria entrada diretamente na terceira fase da Copa do Brasil de 2025 (clique aqui e entenda melhor). Para isso, precisa obrigatoriamente vencer o Cuiabá e ainda torcer por um tropeço do Cruzeiro, que enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul.

CUIABÁ x VASCO

38ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e horário: domingo, 8/12/2024, às 16h (de Brasília)

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Juan Tavares; Denílson, Fernando Sobral e Lucas Mineiro; Isidro Pitta, Clayson e Eliel. Técnico: Bernardo Franco.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Leandrinho; Jair, Hugo Moura e Mateus Carvalho; Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti. Técnico: Felipe (interino).

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP/VAR-Fifa)

Onde assistir: Premiere

