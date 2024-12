Bayern de Munique bate Heidenheim e se isola na liderança do Campeonato Alemão

Uma das principais potências do futebol mundial, o Bayern de Munique confirmou o favoritismo no confronto contra o Heidenheim. O time da casa venceu por 4 a 2, em partida disputada na tarde deste sábado (7), na Allianz Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.

Os gols foram marcados Upamecano, Musiala (2) e Goretzka para o time da casa, e Honsak e Dorsch para os visitantes.

Com o resultado, o Bayern chegou a 33 pontos e se distanciou ainda mais dos concorrentes, com o Eintracht Frankfurt na segunda colocação (26) e o Bayer Leverkusen em terceiro (23). Já o Heidenheim ocupa a 16ª posição, com 10 pontos, e segue na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique vai até a Mainz Arena enfrentar o Mainz, no sábado (14), às 11h30 (de Brasília). O Heidenheim, por sua vez, receberá o Stuttgart, no domingo, também às 11h30 (de Brasília).

Primeiro tempo:

O primeiro tempo começou com muita troca de passes, com o Bayern dominando as ações em campo. O time da casa controlava o jogo, e Sané era a peça mais importante na engrenagem da equipe. Aos 15 minutos, ele recebeu um passe cara a cara com o goleiro. Já na pequena área, finalizou, e a bola passou muito perto, tirando tinta da trave.

O gol, no entanto, veio três minutos depois. Aos 18 minutos, após um cruzamento na área em cobrança de escanteio, Upamecano testou firme e colocado, sem precisar sair do chão, mandando a bola no canto direito do goleiro.

Com um elenco de qualidade muito superior, o Bayern manteve o domínio absoluto durante todo o primeiro tempo. O jogo se transformou em um verdadeiro ataque contra defesa. Aos 35 minutos, Guerreiro deu um lindo toque de letra para Davies, que invadiu a área e chutou no travessão.

Segundo tempo:

O jogo voltou para a etapa complementar de forma surpreendente. Logo aos quatro minutos, após um vacilo de Upamecano, que recuou de maneira bastante estranha, Honsak, atento, interceptou a bola, limpou o lance e mandou para o fundo das redes.

O Bayern precisou partir para o ataque para garantir a vitória, e o desempate veio pouco depois. Afinal, aos 10 minutos, Musiala recebeu um passe na entrada da área, chutou firme, no canto, e marcou o gol em sua primeira finalização.

O time da casa, aliás, seguiu melhor em campo, dominando as ações. Aos 23 minutos, Sané teve uma grande oportunidade, mas desperdiçou um gol feito.

Aos 38 minutos, o duelo ficou ainda mais movimentado. Sané fez um passe na entrada da área para Goretzka, que finalizou firme e marcou o gol. A bola ainda desviou em um zagueiro antes de entrar no fundo das redes. Contudo, dois minutos depois, o brasileiro Léo Scienza avançou pela direita, cruzou rasteiro, e Dorsch completou com perfeição.

Nos acréscimos da etapa final, Musiala recebeu na frente e chutou no cantinho, fechando o placar do jogo.

