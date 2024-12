Manchester City arranca empate com Crystal Palace no Inglês

O Manchester City segue em turbulência na temporada 2024/25. Os Citizens chegaram a ficar duas vezes atrás do placar, mas empataram com o Crystal Palace por 2 a 2, neste sábado (7), fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Haaland e Rico Lewis fizeram os gols dos atuais campeões, enquanto Muñoz e Lacroix marcaram para o time de John Textor.

Veja a classificação do Campeonato Inglês!

O jogo foi quente no Selhurst Park. O Manchester City teve a maior posse de bola, como de costume, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades. Assim, o Crystal Palace era mais objetivo e precisou de quatro minutos para sair na frente do placar, com Muñoz. Os Citizens reagiram e, inevitavelmente, empataram com Haaland, aos 30 da etapa inicial.

O panorama não mudou muito na etapa final. Lacroix colocou o Crystal Palace na frente do placar novamente e aumentou o drama do City. O time comandado por Pep Guardiola precisou correr atrás, mas a pontaria não estava afiada. Até que Rico Lewis aproveitou boa trama pelo meio e igualou o marcador. O lateral-direito foi expulso aos 39, mas o empate permaneceu.

Com o empate, o Manchester City chegou aos 27 pontos e ocupa o quarto lugar no Campeonato Inglês. Já o Crystal Palace, por sua vez, é o 16º, com 13, e flerta com a zona de rebaixamento. Os Citizens voltam a campo na próxima quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), contra a Juventus, pela Liga dos Campeões, enquanto o Palace joga domingo (15), às 11h, contra o Brighton, pelo Inglês.

