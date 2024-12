Barcelona cede empate ao Betis nos acréscimos

O Barcelona tropeçou nas próprias pernas e cedeu o empate para o Betis por 2 a 2, nos acréscimo, neste sábado (7), no Estádio Benito Villamarín, fora de casa, em Sevilha, na pitoresca Andaluzia. O jogo foi válido pela 17ª rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

O resultado mantém o Barcelona na liderança isolada, agora, com 38 pontos. O segundo colocado Real Madrid soma 33, porém, tem dois jogos a menos. Pode, portanto, ir a 39. Já os andaluzes estão em 11º lugar, com 21.

Em uma partida com poucas emoções, o Barcelona ficou na frente aos 39 minutos do primeiro tempo. Koundé recebeu a bola na direita e só teve o trabalho de rolar para o meio. Lewandowski apareceu para concluir a jogada e colocou lá dentro. Time anfitrião em vantagem antes do intervalo.

Na etapa final, aos 22 minutos, o Betis chegou ao empate, aproveitando-se da pouca inspiração do adversário. Emprestado pelo Barcelona, Roque sofreu um empurrão de De Jong na área. Pênalti que resultou na expulsão do técnico do time catalão, Hansi Flick, por reclamação. Lo Celso foi para a cobrança e guardou.

O Barça superou a turbulência para reassumir o protagonismo. Aos 37 minutos, Yamal achou Ferrán, que finalizou para o gol, validado após revisão do VAR. No entanto, como diria Muricy Ramalho, “a bola pune”. Aos 48, nos acréscimos, Lo Celso centrou, e Dialo desviou para matar o goleiro Peña.

