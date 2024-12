Vélez Sarsfield pode ser campeão argentino neste fim de semana

Depois de longo tempo de espera, o torcedor do Vélez Sarsfield tem uma chance iminente de comemorar um título neste fim de semana. Isso porque, diante de uma combinação simples de resultados, o clube do bairro de Liniers garante o título do Campeonato Argentino com uma rodada de antecedência.

Neste momento, o Vélez está na ponta da tabela com 48 pontos, três a mais do que o segundo colocado, Talleres. A equipe de Buenos Aires joga fora de casa, diante do Unión Santa Fe, neste sábado (7), às 19h (de Brasília). Por sua vez, a representação de Córdoba entra em campo amanhã, também como visitante, contra o Gimnasia. A partida em La Plata ocorre às 17h.

Assim, basta que os comandados de Gustavo Quinteros vençam seu compromisso e o Talleres seja derrotado para a distância na ponta se tornar inalcançável. Em caso de empate do Vélez, o atual ponteiro precisa torcer por derrota da T para garantir o título ainda nesta rodada. Se o Fortín perder, não existe chance matemática de título antecipado.

Situação confortável

Mesmo que o Vélez Sarsfield não pontue e os cordobeses vençam o Gimnasia, a tendência é que os atuais líderes cheguem nesta posição na última rodada. Isso porque, pelo regulamento, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Atualmente, enquanto o saldo do Vélez é de 21 tentos, o do Talleres é de oito.

Se o título vier para o clube de Liniers, a entidade que tem uma conquista continental e mundial no currículo (Libertadores e Mundial de Clubes em 1994) vai quebrar um considerável jejum. A última conquista do Vélez ocorreu em 2014, pela Supercopa da Argentina, batendo o Arsenal de Sarandí.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.